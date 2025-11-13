Estudo revela potencial econômico entre Amazônia e África

247 - Um novo estudo sobre as oportunidades comerciais entre a Amazônia brasileira e o continente africano foi lançado nesta terça-feira (12), durante a COP30, em Belém. A informação é do Banco da Amazônia, patrocinador da publicação, que foi desenvolvida pelo Instituto Brasil-África em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). O livro, intitulado “Potencial dos Produtos e Serviços dos Estados da Amazônia Brasileira nos Países Africanos”, busca identificar caminhos para ampliar a integração econômica e tecnológica entre as duas regiões, fortalecendo a cooperação Sul-Sul.

O presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, explicou que o estudo destaca as afinidades culturais e ambientais entre os povos da Amazônia e da África, o que pode favorecer a expansão da bioeconomia regional. “É um estudo que traz uma análise do nosso potencial de bioeconomia para exportar para o continente africano. Nós sabemos que temos raízes culturais com eles, além da similaridade das florestas tropicais de alguns países. Então, nossos produtos da bioeconomia, especialmente de alimentação e de beleza, são muito similares com boa parte do que se consome em partes da África”, afirmou.

Para Lessa, a semelhança cultural é apenas o ponto de partida. Ele destaca que a África, formada por 54 países e mais de 1,6 bilhão de habitantes, representa um mercado de grande potencial. “Claro que existe diversidade cultural por lá. Mas a base de diálogo das duas culturas – Brasil e África – está sedimentada”, observou. Segundo ele, no entanto, essa base não basta por si só. “A gente precisa construir as cadeias da bioeconomia para termos produtos acabados para serem apresentados nos diversos mercados africanos”, completou.

O dirigente do banco ressaltou que o estudo serve como plataforma para o desenvolvimento de ações concretas em parceria com órgãos públicos e entidades de fomento. “A partir dele a gente pode construir projetos, ações concretas envolvendo outros agentes – como por exemplo APEX, Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e outros – para que a gente possa ter um centro de produção de bioeconomia que agrade os moradores da África e crie esse comércio de maneira efetiva”, explicou.

Segundo Lessa, a criação de núcleos de comércio contínuo entre as regiões poderá impulsionar a geração de renda, emprego e desenvolvimento sustentável na Amazônia.

O presidente do Instituto Brasil-África, João Bosco Monte, parceiro na elaboração do estudo, destacou o simbolismo do lançamento durante a COP30 e a importância de inserir a Amazônia na agenda global de cooperação. “O Banco da Amazônia trouxe uma agenda ampla e propositiva para a COP30. Esse estudo é resultado de um ano de trabalho e demonstra o potencial dos produtos amazônicos para o continente africano”, afirmou.

Atualmente, os principais destinos das exportações amazônicas ainda são Europa, Ásia e América do Norte, segundo dados da balança comercial regional. Os produtos predominantes são extrativistas, tanto minerais quanto agropecuários. O estudo, contudo, identifica oportunidades em setores estratégicos como alimentos, cosméticos naturais, fitoterápicos, medicamentos de base florestal e soluções ambientais, todos alinhados aos princípios da sustentabilidade e da bioeconomia.

Além de mapear o potencial comercial, a obra propõe soluções práticas para viabilizar o intercâmbio econômico, abordando temas como infraestrutura, certificações, tarifas e barreiras não tarifárias. O texto também reforça a importância do diálogo intercultural e do respeito à diversidade como pilares fundamentais para o sucesso das relações entre o Brasil e o continente africano.

O relatório sugere, ainda, estratégias de médio e longo prazo para fortalecer o comércio bilateral, como a promoção de pesquisas conjuntas, capacitação profissional e redes de colaboração entre universidades, centros de inovação e empresas dos dois lados do Atlântico.

A publicação dialoga com a missão do Banco da Amazônia de fomentar o desenvolvimento sustentável e promover cadeias produtivas locais. Ao propor ações integradas entre o setor público e o produtivo, o estudo defende um modelo de crescimento baseado na inclusão social, geração de renda e preservação ambiental. O livro está disponível gratuitamente no site do Banco da Amazônia.

A programação do pavilhão do Banco na Green Zone da COP30 segue nesta quarta-feira (13), com painéis sobre governança global e sustentabilidade e uma mesa-redonda dedicada aos desafios regulatórios frente às novas exigências de transparência ambiental.