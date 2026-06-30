JBS e Âmbar Energia investem na produção de biometano e redução de combustíveis fósseis em unidades da Friboi

247 - A Âmbar Energia, unidade de energia da J&f S.A., vai investir R$ 65 milhões na ampliação da produção de biometano nas plantas de Campo Grande ll (MS), Lins (SP) e Andradina (SP), com potencial para adicionar mais de 14 milhões de metros cúbicos de biometano por ano à matriz energética da companhia e ampliar a substituição de combustíveis fósseis por energia renovável.

O projeto iniciou em 2021, quando a Friboi implementou biodigestores para tratamento de efluentes em nove plantas frigoríficas, capturando o metano gerado pelas operações industriais e convertendo-o em biogás. Essa frente de captura foi responsável por evitar a emissão de mais de 263 mil toneladas de CO₂ equivalente desde 2023.

Em 2023, quatro fábricas da Friboi — em Ituiutaba (MG), Mozarlândia (GO), Barra do Garças (MT) e Andradina (SP) — iniciaram a geração de energia elétrica a partir do metano captado dos biodigestores nos frigoríficos, substituindo diesel por biogás. O programa acumula mais de 13 mil MWh de energia renovável gerada, volume suficiente para abastecer cerca de 7 mil residências brasileiras por um ano, e evitou a emissão de mais de 3 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE), medidas em CO₂. O diesel emite, em média, 231 kg de CO₂ por MWh gerado, enquanto o biogás, por ser de origem biogênica, não é contabilizado no balanço de emissões diretas de gases de efeito estufa, conforme metodologias internacionais.

"Estamos ampliando soluções que combinam eficiência operacional, matriz energética e redução de emissões, ao transformar resíduos em fonte de energia. Além de substituir combustíveis fósseis, o biogás nos permite avançar em uma lógica de economia circular, em que resíduos industriais passam a gerar valor dentro da própria cadeia produtiva", afirma Sérgio Sampaio, diretor de Operações da Friboi.

A expansão com a Âmbar representa um salto qualitativo na estratégia: enquanto o biogás é utilizado diretamente na geração de energia elétrica, o biometano é um combustível renovável de maior valor agregado, com maior versatilidade de uso. A iniciativa também abre caminho para o aproveitamento do biometano por outras empresas do grupo J&F, ampliando o alcance do uso de energia limpa além da cadeia da JBS.

“Juntos, conseguimos unir a capilaridade operacional da JBS com a nossa expertise em biogás e biometano para construir uma solução que vai além de um projeto pontual; é uma plataforma de descarbonização com potencial de crescimento dentro do próprio grupo e para o mercado", afirma Marcelo Dresch, Gerente de Sustentabilidade e Biogás da Âmbar.