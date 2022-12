1% das propriedades rurais causaram 83% do desmatamento da Amazônia

Em 2021, a maior parte do desmatamento ocorreu em áreas privadas, evidenciando o papel do latifúndio na devastação ambiental edit

247 - Levantamento feito pelo pesquisador Gilberto Câmara e publicado na edição deste mês da revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), mostram o papel dos latifúndios na devastação ambiental.

De acordo com os dados, apenas 1% das propriedades rurais no Brasil foi responsável por 83% do desmatamento na Amazônia no período entre 2018 e 2021, enquanto 17% dos cortes foram gerados em 99% das unidades no campo.

Os dados foram baseados a partir da comparação de mapas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e bases de dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Segundo o levantamento, o desmatamento na Amazônia atingiu 1,25 milhão de hectares em 2021, um crescimento de cerca de dois terços com relação a 2018, último ano anterior ao governo de Jair Bolsonaro (PL).

No ano passado, 20% deste desmatamento foi legal, ou seja, sujeito a áreas e percentuais permitidos pela legislação.

Em 2021, a maior parte do desmatamento ocorreu em áreas privadas (50%), seguidas por assentamentos (25%) e terras públicas sem titularidade (15%).

