1 em cada 3 negros eleitos já se declarou branco em outro pleito, mostra site

Carta Capital - Um levantamento produzido pelo site Poder 360 identificou que, dos 527 candidatos negros eleitos nas eleições de 2022 até agora, cerca de 173 declaram-se brancos em outros pleitos. O PL, partido de Jair Bolsonaro, aparece com o maior número de candidatos negros eleitos que já haviam se declarado branco antes: 26.

O levantamento considerou as declarações raciais feitas pelos próprios políticos desde o pleito de 2014, quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) passou a exigi-la.

De acordo com o levantamento, o União Brasil aparece em segundo lugar, com 25 candidatos negros eleitos que se declararam brancos em outros pleitos. Logo em seguida vem o PP, com 23.

Leia a íntegra na Carta Capital.

