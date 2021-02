1º Enem digital da história tem falhas técnicas no sistema e abstenção alta

247 - A primeira experiência de um Enem digital, que tem prazo de 5 anos para atingir 100% dos estudantes, teve menos de 30 mil participantes e problemas técnicos que deixaram candidatos sem prova em alguns locais. A abstenção foi de 68% entre os 96 mil candidatos confirmados. A reportagem é do portal G1.

"Tivemos alguns problemas, mas todo processo inédito está sujeito a obstáculos", disse o presidente da autarquia, Alexandre Lopes. Sobre o alto número de abstenções, declarou que é "em função da pandemia". O segundo dia de provas da edição digital acontecerá no próximo domingo (7).

A reportagem elencou diversas falhas do processo. Uma espera de 2 horas para o início da prova para candidatos de Belo Horizonte. Um dos alunos deixou o exame porque disse que começou a passar mal.

Em Taguatinga (DF), estudantes foram dispensados após erro no sistema. Já no Tocantins, ocorreram dificuldades técnicas foram registradas e alunos foram mandados para casa.

No Amapá, o único local do exame no estado teve problemas no prédio e foi interditado.

