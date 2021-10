20 mil famílias removidas durante a pandemia: despejos continuam nos estados mesmo com veto do STF

Segundo a Campanha Despejo Zero, foram computadas 93.485 ameaças de despejo até agosto deste ano, com Rio de Janeiro (4.862), São Paulo (4.622) e Amazonas (3.080) liderando o ranking de remoções identificadas edit

247 - Apesar do veto do Supremo Tribunal Federal (STF) proibindo despejos durante a pandemia da Covid-19, quase 20 mil famílias foram removidas durante a pandemia no Brasil, segundo dados da Campanha Despejo Zero.

Reportagem da Folha de S.Paulo, nesta sexta-feira, 29, narra um despejo que aconteceu na periferia de Fortaleza, capital do Ceará.

Segundo a Campanha Despejo Zero, foram computadas 93.485 ameaças de despejo até agosto deste ano, com Rio de Janeiro (4.862), São Paulo (4.622) e Amazonas (3.080) liderando o ranking de remoções identificadas.

