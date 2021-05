200 coletivos sociais fazem ato no MASP em protesto contra chacina do Jacarezinho

Representantes de mais de 200 coletivos sociais ocuparam a avenida Paulista em São Paulo neste sábado em protesto contra a chacina do Jacarezinho que matou 28 pessoas no Rio edit

247 - Organizado pela Coalização Negra por Direitos, protesto reuniu entidades do movimento negro de todo o país e ocupou faixa central da AV. Paulista, em São Paulo, em frente ao Masp. A manifestação, na tarde deste sábado (8), protestou contra a chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que matou 27 pessoas e mais um policial. Com representantes de de mais de 200 coletivos sociais, o ato cobrou uma investigação dos assassinatos, reparação às famílias das vítimas, responsabilização da polícia e redução da letalidade da força policial. O ato teve como tema também o impeachment de Bolsonaro.

A manifestação aconteceu na tarde deste sábado e, durante o ato, a polícia do Rio de Janeiro divulgou a lista dos nomes dos mortos no massacre. Segundo o governo fluminense, foram 28 os mortos, incluindo o oficial da polícia militar, reduzindo em um o número divulgado no final da manhã.

Segundo informações do G1 a polícia alega que três dos mortos estão na lista de 21 denunciados pelo Ministério Público por tráfico de drogas e eram procurados pela polícia.

