“2020 vai ser o ano do renascimento da arte”, disse o nazista Alvim com a deputada Bia Kicis

Antes de perder o caro por alusão ao nazismo, o agora ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, apareceu em vídeo com a deputada federal Bia Kicis (DF), ex-PSL, prometendo mudanças na política cultural brasileira. "É o ano da virada à direita", acrescentou a parlamentar. Assista edit

247 - Antes de ser demitido, o agora ex-secretário de Cultura do governo federal, Roberto Alvim, havia dito que 2020 seria o ano do "renascimento da arte e da cultura no Brasil".

"É o ano da virada à direita", afirmou a deputada federal Bia Kicis (DF), ex-PSL e sem partido atualmente. Ela estava junto o então secretário.

Alvim perdeu o cargo por ter feito alusão ao nazismo. Ele reproduziu uma fala de Joseph Goebbels, ideólogo da propaganda de Adolf Hitler, ele propôs uma nova arte para o Brasil.

"A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada", disse.