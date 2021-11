20NForaBolsonaroRacista: confira lista de atos do Dia da Consciência Negra

Estão confirmadas 113 mobilizações em mais de 100 cidades do Brasil e do exterior neste sábado (20). Atos unificam luta antirracista e pautas da classe trabalhadora contra o governo de Jair Bolsonaro edit

CUT - As ruas e praças de cidades do Brasil e do exterior serão ocupadas mais uma vez, neste sábado (20), Dia Nacional da Consciência Negra. Até a tarde desta sexta (19), 113 atos, em 105 cidades, já estavam confirmados, segundo as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, Fora Bolsonaro Nacional, Coalizão Negra por Direitos, Anatorg e Convergência Negra – confira roteiro abaixo. Os atos serão unificados em torno da #20NForaBolsonaroRacista, representando as pautas gerais dos trabalhadores aliadas ao movimento antirracista.

“A tragédia pela qual passa o país, resultado das políticas econômica e social do governo de Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, impacta de maneira ainda mais direta a população negra, que mais sofre com a miséria, a fome e o desemprego”, afirmam.

#20NForaBolsonaroRacista

Este dia de mobilização levará às ruas o grito de “Fora Bolsonaro”. A saída do presidente é condição essencial para que o país volte a ter esperança de dias melhores, de retomada do desenvolvimento com geração de emprego e renda. Além disso, de enfrentamento à pandemia que garanta condições de vida à população e de controle da economia para que a classe trabalhadora não sofra mais com aumentos abusivos de preços, como os de alimentos e combustíveis.

“A política de Bolsonaro é uma política de morte da população mais pobre e da população negra. Por isso, quem quer uma sociedade mais justa e igualitária, quem acredita na vida, estará nas ruas conosco neste sábado gritando ‘Fora, Bolsonaro racista!‘”, convoca Anatalina Lourenço, secretária de Combate ao Racismo da CUT.

Nas ruas, os protestos serão realizados seguindo protocolos de segurança para evitar a disseminação da covid-19. Para aqueles que vão às ruas, a orientação é priorizar o uso da máscara – os organizadores recomendam que os participantes levem mais de uma –, álcool em gel para manter as mãos higienizadas e manter distanciamento social, sempre que possível.

No Brasil:

Norte

AM – Manaus – Praça da Polícia | 14h

AP – Macapá – Praça Veiga Cabral | 15h

PA – Belém – Mercado São Brás | 8h

RR – Boa Vista – Praça do Centro Cívico | 8h

Nordeste

AL – Maceió – Exibição Marighella Praça Largo de São Pedro | 18h30

AL – União dos Palmares – Serra da Barriga e Ato em União | 8h

BA – Feira de Santana – Caminhada Praça da Matriz | 9h

BA – Ilhéus – Praça do Malhado | 9h

BA – Itabuna – Jardim do O, Centro | 9h

BA – Paulo Afonso – Parque Balneário Abelardo Wanderley | 16h

BA – Prado – Mercado Municipal | 9h30

BA – Salvador – Campo Grande | 13h

BA – Senhor do Bonfim – Quilombo Tijuaçu-BR 407 | 13h30

CE – Fortaleza – Caminhada no Passeio Público | 8h

CE – Juazeiro do Norte – Praça do Giradouro | 16h

CE – São Benedito – Praça dos Índios | 8h

MA – Santa Inês | Praça da Matriz (em frente a Caixa Econômica) | 7h30

MA – São Luís – Praça do Viva Liberdade | 15h

PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 8h30

PB – João Pessoa – Lyceu Paraibano | 9h (caminhada até o Ponto de Cem Réis)

PE – Afogados da Ingazeira – Ato Unificado Sertão do Pajeú – Concentração STR | 7h30

PE – Recife – Pátio do Carmo | 14h

PI – Teresina – Parque da Cidadania | 16h

RN – Mossoró – Praça da Pax | 8h

RN – Natal – Midway | 15h

SE – Aracaju – Praça da Abolição (Bairro América/Nos fundos da Loja Havan) | 15h

Centro-Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 15h

GO – Formosa – Praça Rui Barbosa | 16h

GO – Goiânia – Praça Universitária | 9h

GO – Rio Verde – Praça da Vila Promissão | 15h30

MS – Campo Grande – Praça Ary Coelho | 9h

MT – Cuiabá – Beco do Candeeiro | (Aguardando infos)

Sudeste

ES – Sapê do Norte – Região das Comunidades Quilombolas de Linharinho | 8h

ES – Venda Nova do Imigrante – Bate Papo Casa Da Maria Moreira (Bicuíba) | 17h

ES – Vitória – Ato na Quadra da Escola de Samba Independente de São Torquato | 10h

ES – Vitória – Praça de Gurigica | 15h

MG – Barbacena – Praça do Rosário | 15h

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 15h

MG – Contagem – Praça Iria Diniz | 9h

MG – Divinópolis – Quarteirão fechado da Rua São Paulo | 8h30

MG – Governador Valadares – Praça Principal do Bairro Conquista | 8h

MG – Ipatinga – Em frente à escola Arthur Bernardes | 8h30

MG – Juiz de Fora – Praça da Estação | 10h

MG – Luz – Atos no Município | 13h

MG – Montes Claros – Praça Doutor Carlos | 8h

MG – Ouro Preto – Praça em frente ao Barroco | 9h30

MG – Pará de Minas – Praça da Matriz | 10h

MG – Pouso Alegre – Praça da Catedral | 10h

MG – Ribeirão das Neves – Curumim Urca | 10h

MG – Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h

MG – São João del Rei – Coreto | 15h30

MG – São Sebastião do Paraíso – Praça da Abadia | 10h

MG – Uberaba – Quadra de Esportes Uberaba I | 9h30

RJ – Angra dos Reis – Praça Zumbi dos Palmares | 9h

RJ – Nova Friburgo – Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h

RJ – Niterói – Praça Arariboia | 9h

RJ – Niterói – Viva Zumbi na Concha Acústica (com coleta de alimentos não perecíveis) | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Terreirão do Samba, Av. Presidente Vargas | 10h

RJ – Rio de Janeiro – Viaduto Negrão de Lima (Viaduto de Madureira) | 13h

RJ – Teresópolis – Calçada da Fama | 9h

SP – Barretos – Igreja Matriz | 9h

SP – Botucatu – Praça do Bosque | 13h

SP – Guarulhos – Praça do Stella | 8h30

SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h

SP – Itanhaém – Praça Narciso Andrade | 9h30

SP – Jacareí – Ato Praça Marielle Franco | 18h (Ato em 19/11)

SP – Jundiaí – Praça do Gabinete de Leitura Rui Barbosa | 9h

SP – Marília – Ilha da Galeria Atenas | 10h

SP – Mauá – Praça do Relógio, Próx. Estação CPTM | 10h

SP – Osasco – Largo de Osasco | 9h30

SP – Pindamonhangaba – Rua Antifascista, Travessa Rui Barbosa, 37 | 9h

SP – Praia Grande – Praça Helena Cardozo Bernardino (Pça P1 – Samambaia) | 14h30

SP – Ribeirão Preto – Comunidade Nazaré Paulista na ZN | 9h

SP – São Carlos – Mercadão | 9h

SP – São Paulo – MASP | 12h

SP – Socorro – Praça Santos Dumont | 14h

SP – Sorocaba – Caminhada Capela João de Camargo | (Aguardando infos)

Sul

PR – Barracão – Praça Clevelândia | 10h

PR – Curitiba – Largo da Ordem/Praça João Cândido | 15h

PR – Londrina – Calçadão, entre a Hugo Cabral e Pernambuco | 9h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna (AQUILOMBAR: Negritude Pelo Fora Bolsonaro) | 14h

RS – Pelotas – Altar da Pátria até Mercado Central | 9h30

RS – Novo Hamburgo – Praça do Imigrante | 10h

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h30

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinha | 16h

SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Criciúma – Parque Altair Guidi | 15h

SC – Chapecó Praça Central | 9h30

SC – Florianópolis – Praça da Alfândega | 9h

SC – Joinville – Parque da Cidade (setor Sambaqui) | 14 h

SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 9h

SC – São Miguel do Oeste – Praça Walnir Bottaro Daniel | 14h

No Exterior

Alemanha – Berlim – Pariser Platz | 12h até 13h40 (horário local)

Bélgica – Bruxelas – LAMAB Rue de l’Association 14 – 1000 | 15h às 16h (horário local)

Espanha – Madrid – Saída da Maloka, calle salitre 36 | 17h (Ato em 21/11 – horário local)

EUA – Nova York – The People’s Forum | 13h (horário local)

EUA – Nova York – Times Square | 16h (horário local)

França – Paris – 3 Place de Grès PCF 20ème | 18h às 22h

Holanda – Amsterdã – Nieuwmarkt (Metrô M51, M53, M54) | 15h

Itália – Roma – Piazza della Repubblica | 17h (horário local)

Itália – Roma – Via Monte Testaccio 22 | 20h (horário local)

Portugal – Lisboa – Biblioteca da Casa do Alentejo (R. das Portas de Santo Antão, 72) | 15h (horário local)

Portugal – Lisboa – Praça do Município | 16h30 (horário local)

Portugal – Lisboa – Largo Camões | 17h (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 15h (horário local)

Suíça – Genebra – Quai Wilson, 1201 en face du Palais Wilson, cotê lac | 11h às 13h (horário local)