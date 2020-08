28% dos empresários dizem que Bolsonaro foi responsável pela proliferação do vírus

28% dos empresário ouvidos pela pesquisa Datafolha avaliam que Bolsonaro tem muita responsabilidade pela disseminação do coronavírus edit

247 - Segundo pesquisa do Datafolha, entre empresários, 28% avaliam que Bolsonaro tem muita responsabilidade pela disseminação do coronavírus, e 27% deles têm a mesma opinião sobre os governadores.

Com um discurso contrário à flexibilização do isolamento social sob o argumento de que quebraria as empresas e geraria desemprego, Jair Bolsonaro responsabiliza os governos estaduais e municipais pela crise econômica na condução da pandemia.

Apesar disso, o empresariado continua sendo o grupo em que Jair Bolsonaro é mais bem avaliado, com 58%.

