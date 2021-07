3J: centrais sindicais convocam atos deste sábado por “Fora Bolsonaro”

“O Brasil não aguentará o governo genocida, e agora investigado por corrupção, de Jair

247 - Centrais sindicais lançaram nota chamando “todos às ruas neste sábado, 3, pelo Fora Bolsonaro”. Neste dia 3 de julho, diversos partidos, movimentos sociais e entidades estão organizando uma nova jornada de luta contra o governo de Jair Bolsonaro, por vacina contra a Covid-19 e por auxílio emergencial.

Segundo a Central dos Movimentos Populares (CMP), na quinta-feira, 1, já haviam 340 manifestações marcadas para este sábado, tanto no Brasil, quanto no exterior.

“Já são mais de meio milhão de vidas perdidas pela Covid-19 no Brasil. O desemprego é recorde: 14,8 milhões de trabalhadores desocupados, além de 6 milhões de desalentados, aqueles que desistiram de procurar posto de trabalho. Milhares de pequenas empresas e comércios fecharam as portas. A fome e a carestia empurram milhões de brasileiros para a pobreza e extrema pobreza”, continua o comunicado.

Leia nota das centrais na íntegra:

Centrais Sindicais convocam: todos às ruas neste sábado, 3, pelo Fora Bolsonaro

A CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Inersindical, CGTB e Pública convocam, de forma unitária, todos os seus entes da base e militância a ir às ruas neste sábado, 3 de julho, pelo Fora Bolsonaro. É indispensável que os protocolos sanitários – máscara, álcool em gel e distanciamento – sejam respeitados. Quem não se sentir seguro para protestar nas ruas deve se engajar e ocupar todos os espaços nas redes sociais e aplicativos de mensagem com o #3JForaBolsonaro.

À crise sanitária e econômica provocada pelo desgoverno de Bolsonaro, somam-se agora denúncias de prevaricação e corrupção envolvendo contratos de compra de vacina e o presidente.

Por isso, as Centrais Sindicais convocam os trabalhadores a ir às ruas exigir a abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro. Nossa pauta estará nas manifestações.

Defesa do auxílio emergencial de R$ 600,00

Contra a fome

Contra a carestia

Por vacina já para todos

Contra a reforma administrativa (PEC 32/2020)

Contra as privatizações

Superpedido de impeachment

Nesta quarta-feira, 30, partidos de esquerda, movimentos sociais e até políticos da direita entregaram ao Congresso um superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro.

O superpedido foi assinado por legendas como PT, Psol, PSB, PDT e PCdoB. Também assinaram entidades como a Central dos Movimentos Populares (CMP), a Frente Brasil Popular, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) e a Coalizão Negra por Direitos, além de outros movimentos e políticos como os deputados federais Alexandre Frota (PSDB-SP), Joice Hasselmann (PSL-SP) e Kim Kataguiri (DEM).

O ex-presidente Lula (PT) celebrou o pedido e disse que espera que as manifestações de rua deste sábado, 3, convençam o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), a colocar em votação o impeachment.

Lira, no entanto, reafirmou sua cumplicidade com Bolsonaro e diz que não acatará superpedido.

Veja os locais dos atos Fora Bolsonaro

Norte

AC – Epitaciolândia – Praça do Skate | 16h30

AC – Rio Branco – Palácio Rio Branco | 16h

AM – Manaus – Praça da Saudade | 15

AP – Macapá – Praça da Bandeira | 16h

PA – Altamira – Em frente a Equatorial (Celpa) | 8h30

PA – Ananindeua – Praça da Bíblia (ato 02/07) |17h

PA – Belém – Praça da República | 8h

PA – Cametá – Praça das Mercês | 17h

PA – Santarém – Praça de Eventos da Anísio Chaves | 17h

PA – Soure – Praça do Cruzeiro (Bolsonaro estará na cidade neste dia) | das 8h às 17h

RO – Guajará-Mirim – Parque Circuito | 9h

RO – Porto Velho – Passeata Praça das 3 Caixas d’água | 8h30

RO – Porto Velho – Carreata 7 de setembro com a Farquar | 8h30

RR – Boa Vista – Praça Germano Augusto Sampaio | 9h

TO – Palmas – Parque dos Povos Indígenas | 16h

Nordeste

AL – Delmiro Gouveia – Praça do Coreto | 9h

AL – Maceió – Praça Centenário | 9h

AL – Palmeira dos Índios – Em frente a Catedral Diocesana | 9h

BA – Alagoinha – Praça Ruy Barbosa | 9h

BA – Feira de Santana – Em frente à Prefeitura | 9h

BA – Ilhéus – Praça da Irene, Av. Soares Lopes | 12h30

BA – Itabuna – Jardim do Ó | 9h

BA – Jequié – Praça Luiz Viana | 9h

BA – Juazeiro – Praça Dedé Caxias | 9h

BA – Porto Seguro – Praça São Sebastião | 8h

BA – Salvador – Largo do Campo Grande | 14h

BA – Santa Cruz Cabrália – Monumento Indigena de Coroa Vermelha | 9h

BA – Seabra – Praça do Mercadão | 9h

BA – Serrinha – Praça Centenário | 9h

CE – Acaraú – Praça do Centenário | 8h

CE – Barreira – Tribuna Livre na Feira | 9h

CE – Canindé – Praça Tomaz Barbosa | 8h

CE – Caucaia – Praça da Igreja Matriz | 8h

CE – Fortaleza – Praça Portugal | 15h

CE – Icó – Teatro da Ribeira dos Icós | 16h

CE – Iguatu – Av. Francisquinha Dantas | 17h

CE – Itapipoca – Ponte da Av. Esaú Alves de Aguiar | 7h30

CE – Juazeiro do Norte – Praça da Prefeitura | 9h

CE – Limoeiro do Norte – (Ato unificado do Vale do Jaguaribe) Praça da Rodoviária | 7h30

CE – Maracanaú – Praça das Estações | 8h

CE – Pentecoste – Praça do CSU | 15h30

CE – Quixadá – Praça José de Barros, Leão | 8h

CE – Redenção – Campus da Liberdade da UNILAB | 15h

CE – Sobral – Praça de Cuba | 8h

CE – Tianguá – Rodoviária de Tianguá | 8h

MA – Imperatriz – Praça de Fátima | 8h

MA – São Luís – Praça Deodoro | 8h

MA – Santa Inês – Praça das Laranjeiras | 8h

PB – Cajazeiras – Praça da Prefeitura | 9h

PB – Campina Grande – Caminhada Praça da Bandeira e Carreata Parque do Povo | 8h30

PB – João Pessoa – Caminhada Lyceu Paraibano | 9h

PB – Juarez Távora – Ato simbólico | 15h

PB – Monteiro – Carreata Alto São Vicente próximo ao Trevo | 9h

PB – Patos – Ato na Praça Cícero Sulpino | 7h30

PB – Remígio – Parque Lagoa | 9h

PB – Salgado de São Félix – Acauã Mirim | 16h30

PB – São José do Ramos – Na comunidade Pau a Pique| Das 07h às 11h

PE – Caruaru – INSS | 9h

PE – Igarassu – Gramado do Sítio Histórico | 9h

PE – Pesqueira – Carreata SAMU Pedra Redonda | 9h

PE – Petrolândia – em frente ao Mercado Público | 8h

PE – Petrolina – Praça da Catedral | 9h

PE – Recife – Praça do Derby | 9h

PE – São José do Egito – Rua da Baixa – Em frente a estátua do Poeta | 9h

PE – Serra Talhada – Escola Solidônio Leite | 9h

PE – Vitória de Santo Antão – Banco do Brasil | 9h30

PI – Parnaíba – Av. Pinheiro Machado com Samuel Santos | 16h

PI – Picos – Praça Félix Pacheco | 7h30

PI – Teresina – Praça Rio Branco | 9h

SE – Aracaju – Praça da Bandeira | 14h

RN – Caraúbas – Ato Simbólico (*Aguardando infos)

RN – Mossoró – Arte da Terra | 8h

RN – Natal – Midway (Av. Senador Salgado Filho) | 15h

RN – Parnamirim – Ato Simbólico no Centro da Cidade Praça da Paz | 9h

RN – Pureza – Nova Descoberta (Ato em 02/07) | 19h

Centro Oeste

DF – Brasília – Museu Nacional | 16h

GO – Águas Lindas – Praça da Bíblia | 7h30

GO – Anápolis – Praça do Ancião | 9h

GO – Aurilândia – Ginásio de Esportes | 17h

GO – Caldas Novas – Praça da Matriz | 16h

GO – Catalão – Praça do Eldorado (Castelo Branco) | 8h

GO – Ceres – Parque Curumim | 8h

GO – Cidade de Goiás – Praça do Chafariz | 9h30

GO – Formosa – Jardim Planalto | 10h

GO – Goianésia – Av. Brasil, saída para Ceres | 8h30

GO – Goiânia – Caminhada e Carreata Praça Cívica | 9h

GO – Ipameri – Praça do Conjunto Romeu Carvalho | 15h30

GO – Itapirapuã – Passeata Praça da Matriz | 17h

GO – Itumbiara – Capim de Ouro | 8h30

GO – Jataí – Carreata e Bicicletada Lago Diacuy | 9h

GO – Pirenópolis – Carreata Residencial Luciano Peixoto | 9h30

GO – Porangatu – Carreata, motocada e bicicletada Av. Federal com Rua 2, em frente à Curinga dos Pneus no Centro | 17h

GO – Rio Verde – Av. Presidente Vargas em frente ao Cristo |(*Aguardando infos)

GO – São Luís de Montes Belos – Praça da República | 14h30

MT – Cáceres – Caminhada e Carreata Praça da Cavalhada | 8h

MT – Cuiabá – Ato Simbólico Prainha | 6h

MT – Cuiabá – Carreata Sesc Arsenal | 8h

MT – Cuiabá – Ato de rua Praça Alencastro | 10h

MS – Aquidauana – Carreata Praça dos Estudantes | 15h

MS – Bonito – Ato Simbólico Praça da Liberdade | 10h

MS – Campo Grande – Praça do Rádio | 9h

MS – Coxim – Ato Simbólico (*Aguardando infos)

MS – Dourados – Passeata 9h (*Aguardando infos)

MS – Itaquirai – (*Aguardando infos)

MS – Jardim – (*Aguardando infos)

MS – Nioaque – Ato Simbólico (*Aguardando infos)

MS – Nova Andradina – Manifestação (*Aguardando infos)

MS – Terenos – Carreata Loteamento Jd. do Cerrado | 9h

MS – Três Lagoas – Feira da Rua Rosário Congro | 9h30

Sudeste

ES – Vitória – UFES | 14h

MG – Araguari – Praça Farid Nader | 09h

MG – Araçuaí – Ações Simbólicas ao longo do dia

MG – Araxá – Estádio Fausto Alvim | 09h

MG – Bambuí – Praça Coronel Torra | 9h

MG – Barbacena – Praça São Sebastião | 9h30

MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 14 h

MG – Brumadinho – Na Avenida esquina com a Quintino Bocaiúva | 9h

MG – Campo Belo – Praça dos Expedicionários | 10h

MG – Carangola – Escadaria do Santuário de Santa Luzia | 11h

MG – Cataguases – Av. Astolfo Dutra | 8h30

MG – Caxambu – Carreata Ginásio Poliesportivo Jorge Cury | 9h30

MG – Congonhas – Feira do Produtor Rural | 7h30

MG – Conselheiro Lafaiete – Praça Tiradentes | 13h

MG – Curvelo – Praça da Matriz | 10h

MG – Diamantina – Praça do Mercado Velho | 10h

MG – Divinópolis – Rua São Paulo com Primeiro de Junho | 9h

MG – Formiga – Praça da Matriz | 19h

MG – Gonçalves – Portal da Cidade | 11h

MG – Governador Valadares – Mercado Municipal | 10h

MG – Ipatinga – Praça 1º de Maio | 9h

MG – Itabira – Rodoviária | 10h

MG – Itajubá – Praça Wenceslau Braz | 11h

MG – Itaúna – Praça da Matriz | 09h

MG – Jequitinhonha – Ao lado do Banco do Brasil | 07h30

MG – João Monlevade – Praça do EPA (Cruzeiro Celeste) | 9h30

MG – Juiz de Fora – Parque Halfeld | 10h

MG – Lavras – Praça Doutor Augusto Silva | 10h

MG – Leopoldina – Praça General Osório, 11h

MG – Mariana – Terminal Turístico | 10h

MG – Montes Claros – Praça Dr. Carlos | 09h

MG – Muriaé – Praça João Pinheiro | 9h

MG – Oliveira – Praça São Sebastião | 10h

MG – Ouro Branco – Canteiro Central da Av. Mariza | 10h

MG – Ouro Preto – Caminhada Terminal Turístico do Veloso | 9h30

MG – Passos – Estação Cultura | 15h

MG – Patos de Minas – Praça do Coreto | 10h

MG – Pirapora – Praça dos Cariris | 09h30

MG – Poços de Caldas – Passeata Coreto (Praça Pedro Sanches) | 15h

MG – Pouso Alegre – Praça da Catedral | 10h

MG – Ribeirão das Neves – Banco do Brasil Lagoinha | 9h

MG – Sacramento – Praça do Perpétuo Socorro | 9h

MG – São João del Rei – Teatro Municipal | 10h

MG – São Lourenço – Calçadão II | 15h

MG – São Thomé das Letras – Praça da Matriz | 13h

MG – Sete Lagoas – Praça Tiradentes | 9h

MG – Teófilo Otoni – ações simbólicas

MG – Tiradentes – Em frente a Matriz | 10h

MG – Ubá – Praça Guido | 09h

MG – Uberaba – Praça Rui Barbosa | 10h

MG – Uberlândia – Praça Ismene Mendes | 9h30

MG – Varginha – Praça do ET | 10h

MG – Viçosa – Saindo da UFV | 9h30

MG – Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h

RJ – Angra dos Reis – Praça do Papão | 10h

RJ – Barra Mansa – Praça da Matriz | 11h

RJ – Búzios – Praça da Escola Nicomedes (em frente ao Porto da Barra) | 16h

RJ – Cachoeiras de Macacu – Praça Duque de Caxias | 9h30

RJ – Campos – Praça São Salvador | 9h

RJ – Cantagalo – Praça João XXIII | 10h

RJ – Macaé – Praça Veríssimo de Mello | 9h30

RJ – Magé – Praça da Prefeitura | 9h

RJ – Miguel Pereira – Em frente à Fornemat | 11h

RJ – Nova Friburgo – Centro de Turismo, Praça Demerval Barbosa, 15h

RJ – Nova Iguaçu – Praça dos Direitos Humanos via Light esquina com Dom Walmor | 9h

RJ – Paty dos Alferes – Praça George Jacob Abdue | 9h

RJ – Petrópolis – Praça da Inconfidência | 11h

RJ – Resende – Mercado Popular | 10h

RJ – Rio das Ostras – Carreata Cemitério do Âncora até a Praça dos Três Morrinhos | 08h

RJ – Rio das Ostras – Passeata na Praça dos Três Morrinhos até o Centro | 11h

RJ – Rio de Janeiro – Monumento Zumbi | 10h

RJ – Volta Redonda Praça Juarez Antunes | 14h

RJ – Saquarema – Praça do Coração | 15h

RJ – São Fidélis – Praça Guilherme Tito de Azevedo | 9h30

RJ – Teresópolis – Praça do Sakura até Fonte Judith | 9h

RJ – Três Rios – Praça São Sebastião | 16h

RJ – Valença – Jardim de Cima | 9h30

SP – Americana – Praça Luis Boni | 9h30

SP – Amparo – Em frente à Prefeitura | 10h

SP – Andradina – Praça JBC | 9h

SP – Araçatuba – Praça Rui Barbosa | 10h e Carreata na Praça Olímpica | 10h

SP – Araras – Praça Barão em frente à Basílica | 10h

SP – Atibaia – Complexo Santa Clara | 13h30

SP – Atibaia – Lago do Major | 15h30

SP – Avaré – Mercado Municipal | 10h

SP – Bauru – Praça Rui Barbosa | 9h

SP – Boituva – Praça da Matriz | 10h

SP – Botucatu – Largo São José | 14h

SP – Cajamar – Caminhada e Carreata Rua Vereador José Rangel de Mesquita, 405 (Escola Maria de Lourdes Mattar) | 9h

SP – Campinas – Largo do Rosário | 10h

SP – Cananéia – Praça Martim Afonso de Souza, Centro | 15h

SP – Carapicuíba – Bairro Cidade Ariston (Início da Av. Dante Carraro) | 10h

SP – Cotia – Praça da Matriz | 13h

SP – Cubatão – Parque Anilinas, Av. 9 de Abril | 10h

SP – Cunha – Praça do Rosário | 10h

SP – Diadema – Faixaço na Imigrantes | 10h

SP – Diadema – Ato em frente ao Terminal Diadema (ato segue rumo à Av. Paulista) | 14h

SP – Guaratinguetá – Praça da Estação | 10h

SP – Itanhaém – Praça Narciso de Andrade | 10h

SP – Itatiba – Praça da Bandeira | 10h

SP – Jacareí – Pátio dos Trilhos | 9h30

SP – Jaguariúna – Praça Umbelina Bueno | 10h

SP – Jales – Praça João Mariano de Freitas (Praça do Jacaré) | 10h

SP – Jaú – concentração no Beco | 9h

SP – Jundiaí – carreata no Paço Municipal | 9h30 e ato na Ponte Torta | 11h

SP – Laranjal Paulista – Ato no Mirante | 14h

SP – Limeira – Av. Maestro Xixirri (próx. ao Campo do Galo) | 9h30

SP – Lins – Praça dos Expedicionários | 18h

SP – Lorena – Praça Arnolfo Azevedo | 9h

SP – Mairiporã – Praça do Rosário | 11h

SP – Mogi das Cruzes – Largo do Rosário | 10h

SP – Mogi Mirim – Av. Pedro Botesi (Posto 2600) | 9h

SP – Mogi Guaçu – Rod. De. Nagib Chaib, Av. Mogi Mirim em frente ao Hakuna Matata | 10h

SP – Osasco – Em frente à Estação de Osasco (ato segue rumo a Av. Paulista) | 12h30

SP – Paraibuna – Carreata concentração no Campo do Cuba | 12h30

SP – Paulínia – Centro ao lado da Igreja São Bento | 9h

SP – Penápolis – Na antiga Estação Ferroviária | 10h

SP – Peruíbe – Caraguava Ato na Praça ao Supermercado MZ | 12h

SP – Piracicaba – Mercadão Municipal | 9h

SP – Poá – Praça Santo Antônio (em frente ao Veran) | 13h

SP – Praia Grande – Praça 19 de janeiro | 10h

SP – Registro – Praça dos Expedicionários | 15h

SP – Ribeirão Preto – Esplanada Teatro Pedro II | 9h

SP – Rio Claro – Jardim Público | 15h

SP – Salto – Praça XV de Novembro | 15h

SP – Santos – Estação da Cidadania | 16h

SP – São Bernardo – Faixaço e bandeiraço na Praça da Matriz | 10h

SP – São Carlos – Arredores do Mercadão | 10h

SP – São João da Boa Vista – Praça Coronel José Pires | 15h

SP – São José dos Campos – Praça Afonso Pena | 9h

SP – São José do Rio Preto – Em frente à Prefeitura | 14h30

SP – São Paulo – MASP | 15h

SP – São Roque – Passeata Largo dos Mendes | 10h

SP – Sorocaba – Carreata em frente a Prefeitura | 9h

SP – Suzano – Praça dos Expedicionários | 10h

SP – Ubatuba – Caminhada Trevo do Caiçara (seguindo até a Igreja Matriz) | 16h

SP – Vinhedo – Praça Sant’Anna | 11

Sul

RS – Cachoeira do Sul – Praça da Caixa D’Água | 14h

RS – Candiota – Canteiro Central da 24 de Março | 10h

RS – Canoas – Praça do Avião e Calçadão Canoas | (*Aguardando infos)

RS – Caxias do Sul – Praça Dante Alighieri | 15h

RS – Erechim – Esquina Democrática | 13h30

RS – Frederico Westphalen – Praça da Matriz | 10H

RS – Gravataí – Parada 66, em frente ao Veterano | 10h

RS – Lagoa Vermelha – Igreja São Paulo | 14h

RS – Nonoai – Trevo RS 406 – 324 na Comunidade São José | 9h

RS – Novo Hamburgo – (*Aguardando infos)

RS – Palmeira das Missões – Carreata Pórtico Norte | 14h

RS – Pelotas – Caminhada Mercado Público | 10h

RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h

RS – Rio Grande – Largo Dr. Pio | 11h

RS – Santa Maria – Praça Saldanha Marinho | 13h

PR – Antonina – Jequiti com arrecadação de agasalhos e produtos de limpeza para comunidade Guarani

Kuaray-haxa | 10h

PR – Apucarana- Em frente a catedral | 11h

PR – Assis Chateaubriand – Ginásio de Esportes | 9h

PR – Campo Mourão – Av. JK, próximo associação dos agrônomos | 9h30

PR – Cascavel – Carreata em frente a Catedral | 10h

PR – Cruz Alta – Praça Central em frente a Câmara de Vereadores | 10h

PR – Curitiba – Santos Andrade | 15h

PR – Foz do Iguaçu – Terminal Transporte Urbano | 11h

PR – Francisco Beltrão – Praça da Matriz | 14h

PR – Guarapuava – Praça Cleve | 10h30

PR – Guaratuba- Carreata – Praça da Paz | 14h

PR – Irati – Rua da Liberdade (em frente ao Batalhão) | 10h

PR – Londrina – Praça Ouro Verde | 16h

PR – Maringá – Estacionamento do Willie Davids – 15h

PR – Matinhos – Rotatória | 10h

PR – Morretes – Rotatória | 15h

PR – Pato Branco- Praça Matriz | 16h

PR – Paranaguá – Praça dos Leões | 14h

PR – Pinhais – Em frente a prefeitura | 15h

PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna – 15h

PR – Umuarama – Praça Arthur Thomas | 15h

PR – União da Vitória- Praça Coronel Amazonas | 15h

SC – Araranguá – Relógio do Sol | 10h

SC – Blumenau – Praça Teatro Carlos Gomes | 10h

SC – Brusque – Esquina da Av. Getúlio Vargas com 1º de maio | 10h

SC – Canoinhas – Praça Oswaldo de Oliveira| 14h30

SC – Chapecó – Catedral | 9h30

SC – Concórdia – Calçadão (Esquina com a Dr. Maruri) | 15h

SC – Criciúma – Praça da Santa Luzia | 9h

SC – Florianópolis – Praça Tancredo Neves | 9h30

SC – Garopaba – Rua do Na Lata | 15h

SC – Herval D’Oeste – Carreata na Praça | 14h30

SC – Itajaí – Ato Simbólico em Memória às vitimas Covid – Ao lado Casa Cultura – (Sexta Feira 02/07) | 17h

SC – Joinville – Praça da Bandeira | 10h

SC – Lages – Calçadão | 10h

SC – Laguna – Cais do Centro | 9h30

SC – São Francisco do Sul – Igreja Matriz | 14h

SC – São Miguel do Oeste – Trevo de saída para Maravilha | 10h

SC – Timbó – Live/ATO ONLINE – (Domingo – 04/07) | 15h

SC – Tubarão – Antiga Rodoviária | 9h

Atos no Exterior

Alemanha – Frankfurt – Römerberg (Sexta – 02/07) | 17h (horário local)

Alemanha – Geschwister – Scholl- Platz| 11h (horário local)

Alemanha – Berlim – Parizer Platz | 12h (horário local)

Alemanha – Berlim – Humboldt Forum (concentração)| 17h (horário local)

Alemanha – Hamburgo – Gerhart-Houptmann-Platz | 12h (horário local)

Alemanha – Freiburg im Breisgau | 13h (Concentração-Konzerthaus) às 14h (Término-Europaplatz)

Áustria – Viena – Stephansplatz | 10h ( horário local)

Bélgica – Bruxelas – Place de l’Albertine,1000 | 15h ( horário local)

Canadá – Montréal – Monument à sir George-Étienne Cartier | 15h

Canadá – Quebec – Parlamento de Quebec – 10h (horário local)

Canadá – Toronto – City Hall | 15h (horário local)

Canadá – Vancouver – Consulado Geral do Brasil em Vancouver | 11h30 (horário local)

Dinamarca – Aarhus – Mølleparken | 15h (horário local)

Espanha – Barcelona – Font de Canaletes (Início Rambla) | 19h (horário local)

Espanha – Madrid – Picnic Palácio de Cristal no Parque Del Retiro | 18h (horário local)

Espanha – Madrid – Rio (toboganes Parque de Arganzuela)| 21h ( horário local)

EUA – Austin – (*Aguardando infos)

EUA – Boston – Massachusetts – Consulado do Brasil| 15h (horário local)

EUA – Los Angeles – Wilshire Federal Building (11000 Wilshire BLVD, 90024) | 10h (horário local)

EUA – Newark – Nova Jersey – Ferry St&Adam St | 10h às 12h (horário local)

EUA – Orlando – Persimmon Hollow Brewery, 227 N Eola Dr., FL32801 | 17h (horário local)

Finlândia – Helsinki – Performance e Exposição de fotos na Embaixada do Brasil em Helsinki durante todo o dia | 10h às 22h (horário local)

França – Paris – (*Aguardando infos)

Holanda – Amsterdã – Dam 1 | 14h30 (horário local)

Irlanda – Cork – Daunt Square | 10am (horário local)

Irlanda – Dublin – O’connell Street| 11h (horário local)

Itália – Bologna – Piazza di Porta Ravagnane (Duas Torres) | 19h30 (horário local)

Itália – Roma – Pomponio Leto, 02 | 21h (horário local)

Itália – Roma – (Domingo – 04/07) – Piazza San Giovanni ore | 18h (horário local)

Portugal – Aveiro – Praça do Dr. Joaquim de Melo Freitas | 15h30 ( horário local)

Portugal – Braga – Praça da República, em frente ao chafariz | 18h (horário local)

Portugal – Coimbra – Praça 8 de Maio | 12h30 (horário local)

Portugal – Lisboa – Rossio (Praça D. Pedro IV) | 18h (horário local)

Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia, Largo Amor de Perdição | 13h30 (horário local)

Reino Unido – Londres – Embaixada do Brasil em Londres | 12h (horário local)

Reino Unido – Londres – Parliament Square Estátua do Gandhi | 15h (horário local)

Suíça – Genebra – Place des Nations | 11h ( horário local)

Suíça – Zürich – Helvetiaplatz | 13h30 (horário local)

