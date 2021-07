3JForaBolsonaro é marcado por homenagens às vítimas da Covid-19

"Cadê a vovó?", dizia um cartaz de uma pequena menina no ato realizado no Rio de Janeiro. Em João Pessoa, nomes de vítimas foram gritados edit

Revista Fórum - As vítimas do genocídio promovido pelo governo Jair Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19 foram lembradas nos atos realizados neste sábado (3) em todo o Brasil. Familiares e amigos levaram faixas e cartazes em homenagem àqueles que se foram nesse duro período.

No Rio de Janeiro, uma gesto comoveu as redes sociais. O pai levou ao protesto sua filha, de cerca de uns 5 anos, com uma placa: “Cadê a vovó?”. O momento, registrado pelo ativista Murilo Ribeiro comoveu as redes e mostra um pouco da tragédia que abalou o país e deixou diversas famílias desmanteladas.

Leia a íntegra na Fórum.

"Pelo meus 9 amigos que ele matou! Fora genocida!"



Adriana Dias da Cruz homenageia vítimas do genocídio promovido pelo governo Jair Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19



Não serão esquecidos#3J

#3JForaBolsonaroGenocida#3JForaBolsonaro#ForaBolsonaro



📸 Aurélio Rocha pic.twitter.com/yvaZK4Cpr2 July 3, 2021

Em João Pessoa, a população está indo às ruas com as fotos das vítimas da pandemia. Causa uma imagem muito forte#3JForaBolsonaroGenocida#3JPovoNasRuas #3JForaBolsonaro pic.twitter.com/KQw2f4ki6b — Observatório Internacional (@observint) July 3, 2021

Emocionante ato em homenagem às vítimas da covid-19 em João Pessoa (PB). pic.twitter.com/2fMDIiAZul — Brasil de Fato (@brasildefato) July 3, 2021

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.