4,2 mil adolescentes sem comorbidades já foram internados com Covid-19 no Brasil

247 - 4.283 adolescentes sem comorbidades já foram internados em decorrência da Covid-19 no Brasil. Somado ao grupo de adolescentes com comorbidades, o número de internações chega a 7.063 desde o início da pandemia, segundo dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) do Ministério da Saúde, compilados pelo Estadão.

Jair Bolsonaro e Marcelo Queiroga vêm conduzindo uma campanha de desincentivo à vacinação do grupo. O Ministério da Saúde recomendou a suspensão da imunização de jovens de 12 a 17 anos, alegando eventos adversos, que seriam reações à vacina.

Bolsonaro utilizou uma fake news sobre a Organização Mundial de Saúde (OMS) não ter recomendado a vacinação do grupo de 12 a 17 anos. A OMS constata apenas que "crianças e adolescentes têm a tendência de apresentar casos mais leves em comparação a adultos".

A maioria das mortes (70%) e das internações (66%) em adolescentes ocorreu entre pessoas de 15 a 17 anos. Entre os mortos, 52% eram pardos, 31% brancos e 4% pretos.

