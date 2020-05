4ª Câmara do MPF pede investigação contra Salles por crimes de improbidade e responsabilidade

4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, ingressou com um pedido junto a PGR e a Procuradoria Geral do Distrito Federal para investigar se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, incorreu nos crimes de improbidade e responsabilidade edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF), por meio da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, ingressou com um pedido junto a Procuradoria Geral da República (PGR) e a Procuradoria Geral do Distrito Federal para que seja aberta uma investigação para apurar se o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, incorreu nos crimes de improbidade e responsabilidade

Segundo o órgão do MPF, responsável por questões relacionadas ao meio ambiente, desde o início da atual gestão existe "flagrante violação" quanto a proteção do setor. A representação também destaca a participação de na reunião ministerial do dia 22 de abril, quando ele disse que era necessário aproveitar que as atenções estavam voltadas para o combate à pandemia do novo coronavírus para “passar a boiada” na legislação ambiental.

"Observa-se que as declarações do Ministro de Estado durante o vídeo revelam clara intenção de promover a desregulamentação do Direito Ambiental pátrio, oportunamente no período da pandemia, galgando-se do foco em problemas a ela associados pela mídia e população, em flagrante infringência aos princípios da Administração Pública da moralidade, eficiência, legalidade, impessoalidade e publicidade", diz o documento, segundo reportagem do jornal O Globo.

Ainda conforme o órgão do MPF, a alteração da legislação defendida por Salles "servirá aos interesses de uma seleta parte da sociedade em detrimento da coletividade”.

