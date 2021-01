40% do Pantanal mato-grossense foi atingido por queimadas em 2020

247 - Um estudo realizado pela ONG ICV (Instituto Centro de Vida) constata que, entre 1 de janeiro de 2020 e 16 de novembro, 30% do Pantanal foi atingido por queimadas. Somente no Pantanal mato-grossense, esse número chega a 40%.

Segundo o estudo, 2.1 milhões de hectares do bioma foram atingidos por queimadas neste ano. Levando em consideração as áreas da Amazônia e do Cerrado no estado, o total queimado chega a 8.5 milhões de hectares.

Um outro ponto levantado é o fato de a maioria das queimadas terem sido registradas em propriedades particulares, cadastradas no CAR (Cadastro Ambiental Rural). Nestas propriedades, 3.96 milhões de hectares foram queimados.

