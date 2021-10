40% dos pacientes graves com Covid na Prevent Senior morreram em 2020, diz relatório

Apoie o 247

Metrópoles - A Covisa, órgão de Vigilância Sanitária vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, apontou, nesta quinta-feira (14/10), que cerca de 40% dos pacientes graves internados com Covid-19 na rede da Prevent Senior morreram em 2020.

O número divulgado à CPI da Prevent Senior na Câmara é maior do que os 22% citados pelo diretor da operadora, Pedro Batista, à CPI da Covid, no Senado, de acordo com o jornal O Globo.

Segundo o coordenador da Covisa, Luiz Artur Vieira Caldeira, a empresa notificou 7.705 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2020, entre os quais 5.431 foram decorrentes da Covid-19. Deste número, 2.210 pessoas morreram, uma taxa de aproximadamente 40%.

