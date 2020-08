41% dos dos policiais militares no país são bolsonaristas, aponta pesquisa

De acordo com o estudo, a adesão ao bolsonarismo é relevante sobretudo entre os policiais militares —41% dos PMs de baixa patente. 12% apoiam o fechamento do STF edit

247 - Um estudo publicado nesta sexta-feira (7) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública FBSP, em parceria com a empresa de inteligência de dados Decode, indica que a presença das ideias da extrema direita propagadas pelo bolsonarista estão em alta entre os policiais militares do Brasil.

Segundo reportagem do portal UOL que publicou a pesquisa, 41% dos PMs de baixa patente (soldados, cabos, sargentos e subtenentes) interagem com o grupo político do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido).

A pesquisa indica algo ainda mais grave. Entre os policiais bolsonaristas, há uma parcela que defende pautas mais radicais —12% dos PMs, 7% dos policiais civis e 2% dos policiais federais apoiam o fechamento do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal). Isso representa um contingente de mais de 95,8 mil agentes de segurança pública.

