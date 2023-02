42 pessoas são resgatadas após naufrágio de barco em Manaus

Apoie o 247

247 - O Corpo de Bombeiros do Amazonas informou que 42 pessoas foram resgatadas com vida após o naufrágio de uma embarcação de médio porte, que havia saído da Orla da Manaus Moderna, no Centro da cidade, com destino à comunidade do Ariaú na sexta-feira (3).

De acordo com reportagem do Metrópoles , a embarcação saiu às 18h da Manaus Moderna, e às 18h30 começou a afundar, na margem da Orla da Compensa, próximo à Ponta do Ismael, na zona oeste de Manaus.

Ainda, conforme informações preliminares, o barco teria batido em um ferro, e após o impacto começou a afundar.

Os bombeiros realizaram o transporte de 36 passageiros e seis tripulantes pelo escadão da Compensa, na zona oeste de Manaus. Todas as vítimas foram socorridas com vida e entregues ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

