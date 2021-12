43% dos brasileiros reprovam substituição de Bolsa Família por Auxílio Brasil, diz pesquisa

O novo programa do governo é criticado por especialistas por deixar parte dos antigos beneficiários de fora do auxílio edit

Carta Capital - A substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil não agradou 43% dos brasileiros, que consideram que o governo de Jair Bolsonaro (PL) agiu mal ao acabar com o tradicional programa social para criar o novo benefício. Os dados são da pesquisa Datafolha divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo deste sábado 25.

De acordo com a pesquisa, quem aprovou a mudança soma 41%. A aprovação aumenta para 76% entre eleitores do presidente. Empresários e evangélicos também estão entre os defensores da mudança de Bolsa Família para Auxílio Brasil, os grupos somam 58% e 51%, respectivamente.

Já entre eleitores do PT e outros brasileiros que se consideram críticos ao atual governo a taxa de reprovação ao novo programa é maior, chegando a 62%. Entre quem diz votar em Lula, a mudança é reprovada por 59%.Vale ressaltar que a substituição do Bolsa Família por Auxílio Brasil não é apenas uma mudança de nomenclatura. O novo programa do governo é duramente criticado por especialistas por deixar parte dos antigos beneficiários de fora do auxílio e, diferente do Bolsa Família, tem caráter temporário.

A mesma pesquisa apontou na última semana que Bolsonaro segue em baixa na avaliação popular mesmo com o lançamento do Auxílio Brasil. Segundo o Datafolha, o atual governo é rejeitado por 53% dos brasileiros. O levantamento também monitorou as intenções de voto e confirmou a liderança de Lula (PT) para 2022, com 48% contra apenas 22% de Bolsonaro.

