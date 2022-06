47% dos brasileiros acreditam que assassinatos de Bruno e Dom afetará imagem do Brasil no exterior

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada no sábado (25) pelo jornal Folha de S.Paulo", aponta que 47% dos eleitores brasileiros acreditam que os assassinatos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos na região do Vale do Javari, no Amazonas, prejudicará a imagem e a reputação do Brasil no exterior.

Ainda segundo o levantamento, 26% dos eleitores avaliam que o crime irá prejudicar “um pouco” a imagem internacional do Brasil. Outros 17% afirmaram não ver prejuízo, e 10% preferiram não se posicionar sobre o assunto.

Para 44% dos entrevistados, os assassinatos irão afetar as atividades de organizações ambientalistas e indigenistas que atuam na região da Amazônia. Outros 26% disseram que o assassinato será pouco prejudicial e 19% acreditam que o caso não terá repercussão. Outros 11% não souberam responder.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE