500 mil litros de leite serão perdidos por dia devido aos protestos golpistas, diz associação

247 - Pelo menos 500 mil litros de leite serão desperdiçados por dia, a partir desta quinta-feira (3), se os bloqueios realizado por bolsonaristas nas estradas do país não cessarem imediatamente.

Segundo estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia), 30 linhas de produção, de diversos alimentos, estão paradas neste momento por conta dos protestos.

O desperdício ocorre em meio a um agravamento da situação da fome no Brasil. Hoje 33 milhões de brasileiros não têm o que comer no país, conforme revelou o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, feito pela Rede Penssan.

