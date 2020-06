54% dos brasileiros acham Bolsonaro "pouco inteligente", Diz Datafolha

Má avaliação sobre as características pessoais de Bolsonaro está localizada principalmente entre a população jovem, com idade entre 16 e 24 anos. Neste grupo, 67% consideram Jair Bolsonaro um sujeito pouco inteligente edit

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (26) destaca que a maioria da população brasileira (54%) consideram que Jair Bolsonaro “é pouco inteligente”, contra outros 40% que avaliam o ex-capitão como “muito inteligente”. Outros 6% não souberam responder.

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira sobre as características pessoais de Bolsonaro diverge à realizada em abril do ano passado, quando Bolsonaro estava em seu quarto mês à frente do governo federal. Na época, 58% dos entrevistados qualificaram Bolsonaro como muito inteligente, enquanto outros 39% avaliavam o contrário.

A má avaliação sobre as características pessoais de Bolsonaro está localizada principalemte entre a população jovem, com idade entre 16 e 24 anos. Neste grupo, 67% consideram o ex-capitão como um sujeito pouco inteligente.

A pesquisa Datafolha foi realizada por telefone e ouviu 2.016 pessoas de todas as regiões do país entre os dias 23 e 24 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.