56% dos brasileiros dizem não confiar em Bolsonaro, aponta Datafolha

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta-feira (26) pela Folha de S. Paulo mostrou que subiu para 56% o percentual da população que afirma não confiar nas falas de Jair Bolsonaro. Na última pesquisa, feita em março, o percentual era de 53%. Outros 26% dizem que confiam às vezes no que diz Bolsonaro e 17% sempre confiam; 1% não quis opinar.

A pesquisa também mostrou que 48% dos entrevistados consideram o governo de Bolsonaro ruim ou péssimo. Para 27%, o governo é regular e 25% consideram ótimo ou bom. O índice mantêm Bolsonaro como o presidente com a pior avaliação entre todos os eleitos após a redemocratização.

Segundo o Datafolha, se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria a disputa no primeiro turno, com 48% dos votos. Bolsonaro tem 27%, uma diferença de 21 pontos percentuais entre os dois, no melhor resultado de Lula desde desde o início das pesquisas da instituição, em maio de 2021.

A pesquisa Datafoilha ouviu presencialmente 2.556 pessoas com 16 anos ou mais em 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

