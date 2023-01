56 militares ligados à Presidência da República são dispensados

Apoie o 247

247 - Cinquenta e seis militares ligados à Presidência da República foram dispensados, conforme foi divulgado no Diário Oficial desta terça-feira (17). A maior parte trabalhava em cargos da Coordenação de Administração do Palácio da Alvorada e da Coordenação-Geral de Administração das Residências Oficiais, que são ligadas à Secretaria-Geral do Executivo. De acordo com a rádio CBN, as exonerações acontecem depois da invasão ao Palácio do Planalto e da reclamação do presidente Lula, que falou em passividade da guarda na contenção dos vândalos bolsonaristas.

Um dos dispensados foi o tenente-coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, primo do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Marcelo Ustra trabalhava na coordenação geral de operações de segurança presidencial, órgão ligado ao GSI.

