65% querem novas eleições se houver impeachment; 31% apoiam posse de Mourão

247 - A Pesquisa Vox Populi divulgada na manhã desta terça-feira (17) aponta que 45% da população brasileira se posiciona de forma favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro e que 65% desejam a realização de novas eleições. Ainda de acordo com o levantamento, apenas 31% apoiam que o vice-presidente, Hamilton Mourão, assuma o comando do Executivo no caso do impedimento de Bolsonaro.

Segundo a pesquisa, o percentual dos que desejam o impeachment de Bolsonaro (45%) é quase igual aos que são contrários ao impedimento (47%). O maior percentual entre os que defendem que Mourão assuma o poder no caso de um eventual impedimento de Bolsonaro está junto aos que se consideram pró-bolsonaristas (55%). Em seguida aparecem os que se dizem neutros (21%) e os antibolsonaristas (19%). Outros 24% não souberam ou não responderam.

Entre os que defendem mudanças na legislação e a realização de novas eleições, 79% se dizem contrários ao governo Bolsonaro, 74% neutros e somente 40% defendem o atual governo. Outros 44% não souberam ou não quiseram responder à pergunta.

A pesquisa nacional Vox Populi foi realizada entre 25 de junho e 3 de julho. Foram realizadas 1.500 entrevistas por telefone e o levantamento possui margem de erro é 2,5%, estimada em um intervalo de confiança de 95%.

Veja a íntegra da pesquisa:

