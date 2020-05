67,3% da população aprova isolamento social para todos

A maior parte da população aprova o isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus, aponta pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA edit

247- A maior parte da população aprova o isolamento social como medida de combate ao novo coronavírus. É o que mostra pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com o Instituto MDA divulgada nesta terça-feira, 12. O levantamento aponta ainda que a reprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro subiu 12 pontos e bateu recorde em meio à pandemia. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

Para 67,3% dos entrevistados, o distanciamento deve ser praticado por todos, independentemente de ser ou não do grupo de risco da doença. Outros 29,3% consideram que o isolamento social deve ser feito apenas pelas pessoas que fazem parte do grupo de risco (idosos e pessoas com doenças crônicas) e 2,6% acreditam que não deveria existir isolamento algum.

