73% dos brasileiros veem governadores como principais responsáveis pela segurança pública, diz Ipec

247 - Levantamento do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) apontou que 73% dos brasileiros atribuem aos governadores estaduais a principal responsabilidade pela segurança pública. Somente 21% dão essa responsabilidade ao presidente da República, enquanto 6% não responderam ou não sabiam. Os dados foram divulgados pela coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo.

O novo Ministério da Justiça, a ser comandado pelo ex-ministro do Supremo Ricardo Lewandowski, vai focar na segurança pública e quer endurecer atuação na área-chave, seguindo a abordagem adotada pelo ministro Flávio Dino, nomeado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, assumirá a chefia da Secretaria Nacional de Segurança (Senasp). Sua atuação destacada no estado, tanto na procuradoria quanto como coordenador das atividades do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco), foram apontadas como credenciais para assumir a Senasp.

