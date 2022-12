75% dos apoiadores de Lula e Bolsonaro dizem que a democracia é o melhor regime, aponta pesquisa Genial/Quaest

Apoie o 247

247 - Pesquisa Genial/Quaest, divulgada neste domingo pelo jornal O Globo, aponta que 75% dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) e do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmam que a democracia é a melhor forma de governo, apesar das discordâncias em torno do entendimento do regime.

Ainda de acordo com o levantamento, os dois grupos também possuem opiniões convergentes em temas como a redução da maioridade penal e o uso de câmaras acopladas nos uniformes dos policiais.

“Mais de 90% de pessoas pró-PT e de bolsonaristas defendem a prisão de jovens de 16 anos que cometem crimes. E quase nove em cada dez concordam que os agentes de segurança devam usar câmeras, medida criticada por setores da direita, mas que, em estados como São Paulo, foi fator importante para a redução da letalidade policial, de acordo com especialistas”, ressalta a reportagem.

Tanto os apoiadores de Lula quanto os de Bolsonaro também possuem opiniões próximas quando o assunto é educação. Neste ponto, 85% dos dois grupos afirmam que “o país precisa investir mais em educação básica do que nas universidades. Outro consenso é o de que o governo deveria priorizar a criação de um programa de ensino médio integral: 89% dos simpatizantes do PT pensam desta maneira, e 85% dos bolsonaristas”.

A compra e posse de armas, que cresceu em função da política armamentista de Jair Bolsonaro, é rejeitada por 73% dos que dizem apoiar Lula e por 67% dos bolsonaristas. Lula já disse que a política armamentista será revista ao longo do seu mandato. 67%

A pesquisa ouviu 2.005 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 3 e 6 de dezembro. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos em nível de confiança é de 95%. Quatro em cada dez eleitores ouvidos na pesquisa dizem simpatizar com Bolsonaro, 35% com Lula e o PT e os demais 26% se dizem “apartidários”.

