76 mil doses de vacina que tinham sido enviadas por engano ao Amapá chegam ao estado do Amazonas

247 - O Amazonas recebeu, na madrugada desta quinta-feira (25), o lote de 76 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do tipo AstraZeneca/Oxford que tinham sido enviadas pelo Ministério da Saúde por engano ao Amapá. Autoridades amazonense deveriam receber 78 mil doses de vacina contra a Covid-19, mas tinham recebido apenas 2 mil.

De acordo com o governador Wilson Lima, estas serão destinadas à vacinação de idosos entre 60 e 69 anos. O chefe do Executivo afirmou que as doses serão distribuídas para Manaus, capital do estado, e também para os municípios do interior. Ele não mencionou datas para o início da vacinação.

Além da remessa de AstraZeneca, o Amazonas deve receber, ainda nesta semana, 42 mil vacinas CoronaVac, do Instituto Butantan, somando 120 mil doses dos imunizantes.

