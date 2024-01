8/1: um ano após a tentativa de golpe, Janja publica vídeo "Democracia Sempre"

Apoie o 247

A primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, usou as redes sociais para relembrar os ataques terroristas do dia 8 de janeiro do ano passado, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e para defender a democracia.

“O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre!”, escreveu Janja na rede social X, antigo Twitter.

A postagem é acompanhada por um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), artistas, juristas, ministros e pessoas do povo repetem a palavra democracia, como uma forma de relembrar que a defesa da democracia e das instituições deve ser feita por todos os brasileiros.

Janja teve uma participação fundamental para barrar a intentona golpista do 8/1 ao convencer o presidente Lula a não decretar uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) naquele domingo, optando por fazer uma intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal. "Foi a Janja que me avisou: 'não aceita GLO porque GLO é tudo o que eles querem, é tomar conta do governo'. Se eu dou autoridade para eles [militares], eu tinha entregado o poder para eles", contou o presidente, segundo o G1.

O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre! pic.twitter.com/uR7IN2GGcy — Janja Lula Silva (@JanjaLula) January 8, 2024

