8 de Janeiro: saiba onde serão os atos pró-democracia em todo o Brasil

247 - Uma série de atos marcarão, nesta segunda-feira (8), um ano da invasão e depredação do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) por vândalos e golpistas inconformados com a vitória do então presidente empossado, Luiz Inácio Lula da Silva.

Além do principal, que ocorrerá no Congresso Nacional, em Brasília, às 15h, movimentos sociais também se organizam para celebrar a vitória da democracia perante às ameaças golpistas daquele 8 de janeiro.

Confira a agenda:

Belo Horizonte (MG) – segunda (08/01) – 16h;Casa do Jornalista, na Avenida Álvares Cabral, nº 400, centro.

Recife (PE) – segunda (08/01) – às 10h;Monumento Tortura Nunca Mais, na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista.

Porto Alegre (RS) – segunda (08/01) – 17h;Sindicato dos Bancários, na Rua General Câmara nº 424

Aracaju (SE) – segunda (08/01) – 8h;Calçadão da João Pessoa, próximo ao Museu Palácio Olímpio Campos.

Rio de Janeiro (RJ) – segunda (08/01) – 17h;Cinelândia.

João Pessoa (PB) – segunda (08/01) – 15h;Lagoa do Parque Solon de Lucena.

Salvador (BA) – segunda (08/01) – 9h;Centro Administrativo, da Assembleia Legislativa (ALBA).

Goiânia (GO) – segunda (08/01) – 9h;Cepal do Setor Sul (Rua 15 com Rua Fued José Sebba).

Vitória (ES) – segunda (08/01) – 16h30;Assembleia Legislativa do Espírito Santo – Americo Buaiz nº 205.

Campo Grande (MS) – segunda (08/01) – 17h;Sintell, à Rua José Antônio nº 1682

Araraquara (SP) – segunda (08/01) – 19h;Sindicato dos Bancários – Pedro Álvares Cabral, 1902.

São Paulo (SP) – segunda (08/01) – 17h;Avenida Paulista em frente ao MASP.

