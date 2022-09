82% das mulheres são contra facilidades para compra de armas e munições, diz pesquisa Genial/Quaest

Apoie o 247

Pesquisa Gencial/Quaest, divulgada pela BBC Brasil nesta terça-feira (6), aponta que 82% das mulheres brasileiras são contrárias ao acesso a armas de fogo por civis.

A pesquisa bate de frente com a sugestão feita por Jair Bolsonaro (PL), que defende o acesso indiscriminado a armas e munições, durante um evento realizado no sábado (3) com eleitoras no Rio Grande do Sul, de que as mulheres estariam mais seguras contra a violência doméstica e abusos portando "uma pistola na bolsa" do que protegidas pela Lei Maria da Penha.

Ainda segundo a pesquisa, realizada por meio de 2 mil entrevistas presenciais realizadas na semana passada em todo o Brasil, a defesa da posse e do porte de armas de fogo e munições é apoiada por 63% dos homens ouvidos pela pesquisa.

Desde que chegou ao poder, Bolsonaro publicou uma série de decretos e portarias que ampliaram o acesso à posse e porte de arma de fogo, armas de uso restrito e munições.

“A pesquisa mostra que 45% dos que declaram voto no atual presidente também afirmaram ser contrários às ações para facilitar o armamento. Já entre os que declaram voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o percentual de desaprovação quase dobra (88%)”, ressalta a reportagem.

"A questão da arma é central para explicar essa diferença que há hoje entre homens e mulheres na avaliação do presidente. As mulheres entendem que mais armas representam mais violência para as famílias delas, independentemente de uma posição mais à direita ou mais à esquerda (em outros assuntos). Esse é um tema que divide a sociedade há tempos, e que não foi tão importante em 2018, mas que nessa eleição poderá ser decisivo", avaliou o cientista político e diretor da Quaest, Felipe Nunes.

De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha divulgada em agosto, Bolsonaro é rejeitado por 53% do eleitorado feminino.

