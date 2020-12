90% dos brasileiros dizem que há racismo no País, mas 97% não se considera racista, aponta levantamento

De acordo com pesquisa feita pelo Atlas Político, 90,6% dos entrevistados reconhecem a existência do racismo no Brasil. Quase 6% não reconhecem e 3,6% não sabem responder. Quase ninguém se diz racista (97,5%) edit

Revista Forum - Pesquisa sobre o racismo no Brasil feita pelo Atlas Político e divulgada neste sábado (5) traz dados de diferentes estratos sociais que ajudam, em meio às discussões sobre o emblemático assassinato de João Alberto, homem negro espancado até a morte por seguranças de um Carrefour em Porto Alegre (RS), a entender qual a percepção do brasileiro com relação à temática racista.

Um dos dados que mais chama a atenção no levantamento é contraditório: 90,6% dos entrevistados reconhecem a existência do racismo no Brasil, enquanto 5,7% das pessoas não reconhecem e 3,6% não sabem responder. Apesar da maioria da população admitir o problema social, no entanto, quase ninguém se diz racista: 97,5% dos entrevistados dizem que não são racistas, enquanto apenas 2,5% admitem o racismo.

“Essa situação tem uma relação estreita com a construção histórica em torno do mito da igualdade racial. A ideia de que o Brasil não possui pessoas racistas, onde todos têm um amigo ou se dão bem com algum negro, é um processo cultural e político construído ao longo de todo o último século e que busca naturalizar e principalmente desresponsabilizar as pessoas em relação à opressão a que estão submetidos negros e negras no Brasil”, disse à Fórum o historiador Vinícius Wu.

