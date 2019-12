98% dos jovens de favelas nunca estudaram inglês, aponta estudo

247 - Um estudo feito em 63 comunidades em 26 estados e no Distrito Federal pelo Data Favela/Instituto Locomotiva apontam que 98% dos jovens moradores de favelas nunca estudaram inglês ou um outro idioma além do português. Os dados foram publicados pelo jornalista Ricardo Noblat no Twitter.

De acordo com o levantamento, 79% nunca receberam qualificação profissional. No último mês, apenas 5% dos jovens de periferia foram ao cinema e 11% foram a algum show.

Atualmente, há 13, 6 milhões de pessoas morando em favelas, o que representaria, em tese, o quinto maior estado do País em população.