A 16 dias da eleição e com chance de vencer em 1º turno, Lula pede atenção para combater 'mentiras no zap'

"A gente tem que ficar alerta com as mensagens e não deixar passar nenhuma mentira", disse o ex-presidente Lula nesta sexta, em Porto Alegre edit

247 - O ex-presidente Lula, que segundo o Datafolha tem 48% das intenções de votos válidos e mantém chances de ser eleito em primeiro turno, pediu nesta sexta-feira (16) a seus apoiadores atenção contra a disseminação de fake news contra sua campanha.

"A gente tem que ficar alerta com as mensagens e não deixar passar nenhuma mentira. E a gente vai poder, no dia 2 de outubro, resolver o nosso problema com a história deste país. Eu tenho certeza que nós temos condição de ganhar", disse Lula durante ato político com candidatos aliados em Porto Alegre.

O ex-presidente criticou a agressividade e o fanatismo bolsonarista e citou o assassinato de eleitores petistas: um em Foz do Iguaçu, baleado durante sua festa de aniversário, e outro esfaqueado em Confreva, no Mato Grosso. “E este genocida diz: ‘eu vou extirpar o PT, eu vou acabar com o PT’”, declarou.

Lula dividiu palco com Edegar Pretto, candidato à governador do Rio Grande do Sul, e Olívio Dutra, que concorre ao Senado.

“Graças a Deus Lula não nos abandonou, nós não abandonamos Lula, e quando muitos disseram: ‘não é possível um trabalhador ser presidente deste país’. E nós, com a força da esperança, dissemos, ‘quem foi que disse que um metalúrgico não pode ser presidente?’. E nós elegemos, reelegemos (…). E no dia 2 de outubro as rádios de Porto Alegre e do Rio Grande estarão anunciando: ‘atenção, povo gaúcho, já está definido, Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu no primeiro turno”, disse Pretto durante seu discurso.

Quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, Dutra comentou sobre a necessidade de eleger uma base de sustentação para Lula no legislativo e pediu para que a população faça política, peçam votos sem disseminar o ódio e distribuam solidariedade e amor.

“Se eleito este que voz fala, vamos reforçar as lutas do povo brasileiro no Senado. Bueno, povo brasileiros, nós, da Frente Brasil da Esperança, entendemos a política como uma construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. A política não é um toma lá dá cá. Nenhum de nós pode, portanto, ir atrás das pessoas para que elas votem em nós através de um favorzinho de ocasião. Não! Vamos estimular as pessoas que reflitam a situação que este país está vivendo, que não pode continuar, e que votem com o coração e com a consciência”, completou o candidato ao Senado.

O evento contou com diversas lideranças, como a ex-presidenta Dilma Rousseff, Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul, Manoela d´Ávila representando o PCdoB, Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, o ex-ministro Aloízio Mercadante, Pedro Ruas, candidato à vice-governador, o senador gaúcho Paulo Paim, Márcio Souza, vice-presidente nacional do PV, Randolfe Rodrigues, senador do Amapá pela Rede, Luíz Tibé, presidente do Avante, além de deputados federais, estaduais e representantes dos movimentos sociais organizados.

Datafolha: Lula tem 48% dos votos válidos e continua com chances de vencer em primeiro turno

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve os 48% votos válidos no primeiro turno, de acordo com a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 36%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Nos votos totais, Lula manteve os 45% e Bolsonaro caiu um ponto percentual.

No segundo turno, o petista tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PL.

A pesquisa, feita entre terça (13) e esta quinta-feira (15), ouviu 5.926 eleitores em 300 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04099/2022.

