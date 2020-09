A 20 dias de acareação, Flávio Bolsonaro disse não poderia comparecer “porque estava com covid”

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pode ser denunciado por desobediência por faltar à acareação com Paulo Marinho, sem uma justificativa plausível. O filho 01 de Bolsonaro alegou, no dia 31 de agosto - 20 dias antes da data de acareação - que não poderia comparecer à audiência no MPF porque “estaria com Covid” edit