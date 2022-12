A aliados, Bolsonaro ainda fala em anular as eleições

No entanto, ele não explica quais são seus planos para tentar reverter a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando poucos dias para a posse do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) continua em "transe" e fala a aliados em anular as eleições, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Perguntado, ele não dá detalhes de seu suposto plano para reverter a derrota nas urnas, "mas coisa boa não há de ser", escreve o colunista.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Bolsonaro voltou a mergulhar em tristeza nos últimos dias ao perceber que está prestes a deixar a Presidência da República. Ele chegou a dizer que ficaria três meses afastado do mundo político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.