A aliados, Joaquim Barbosa critica Moro e Bolsonaro e elogia Ciro Gomes: "bom candidato"

O ex-ministro do STF diz ainda acreditar que a vitória do ex-presidente Lula ainda não seja uma realidade edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa tem feito em conversas com aliados análises sobre o cenário eleitoral brasileiro, segundo Igor Gadelha, do Metrópoles. Ele já foi até mesmo procurado pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, para conversas neste sentido, mas se mostrou resistente.

Para Barbosa, a vitória de Lula, apontado como favorito pelas pesquisas, ainda não é realidade. O ex-ministro prevê intensos ataques contra o petista quando a campanha de fato começar. Ele ainda vê com bons olhos a possível aliança de Lula com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido).

Sobre Moro e Jair Bolsonaro (PL), Barbosa não poupa críticas.

PUBLICIDADE

Por enquanto, o candidato favorito do ex-ministro é Ciro Gomes (PDT), classificado por ele como "bom candidato".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE