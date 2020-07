A cada dez empresas que paralisaram no começo de junho, quatro tomaram a decisão por causa da pandemia de Covid-19

Cerca de 1,3 milhão de empresas estavam com atividades encerradas no começo do mês de junho, com 522,7 mil (39,4%) por conta das restrições impostas pela pandemia de Covid-19 edit

247 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou um levantamento inédito nesta quinta-feira (16), revelando que entre cada dez empresas que paralisaram suas atividades na primeira quinzena de junho, quatro tomaram a decisão por causa da pandemia do novo coronavírus.

No total, cerca de 1,3 milhão de empresas estavam com atividades encerradas no começo do mês de junho, com 522,7 mil (39,4%) por conta das restrições impostas pela pandemia.

"Esse impacto no encerramento de companhias foi disseminado em todos os setores da economia, chegando a 40,9% entre as empresas do comércio, 39,4% dos serviços, 37,0% da construção e 35,1% da indústria", destacou o IBGE.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.