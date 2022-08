A cada pesquisa com Lula na frente, Petrobrás reduz o preço do combustível, apontam internautas

Apoie o 247

247 - Reflexo das pesquisas que apontam o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial, a Petrobrás tem reduzido o preço da gasolina a cada novo resultado, analisam os internautas.

Nesta segunda-feira (15), após anunciar uma baixa de R$ 0,13 centavos no preço da gasolina nas bombas, diretamente ao consumidor, os internautas reagiram e agradeceram ao efeito “Lula em primeiro=preço baixando”.

Lula em primeiro = preço baixando.

“A cada pesquisa com Lula na frente à Petrobras reduz mais ainda o preço do combustível! Obrigado Lula”, disse outro.

A cada pesquisa com Lula na frente à Petrobras reduz mais ainda o preço do combustível! Obrigado Lula ! — Poc antiBozo (@PAntibozo) August 15, 2022

Citando a promoção anual de descontos no comércio que acontece no mês de novembro em todo o país, popularmente criticada pelos consumidores e chamada de Black Fraude”, pois oferecem produtos pela metade do dobro, um internauta disse que a “Petrobras está fazendo como a "Black Friday" no Brasil”.

Petrobras reduziu de novo o preço da gasolina. É só uma pesquisa mostrar o crescimento o Lula, que os caras logo se mexem. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE August 15, 2022

Atenção, povo brasileiro!



Já sabemos como fazer a Petrobras abaixar os preços.

ACEITA QUE É LULA! — Vicente Lichoti (@vicentelichoti) August 15, 2022

Um outro internauta destaca que o efeito "Lula em primeiro" é tão grande, que nem com as quedas no barril do petróleo no mercado internacional a Petrobrás baixava o preço do combustível.

Petrobras nunca abaixou o preço do combustível mesmo com as quedas do barril do petróleo no mercado internacional! Hj A petroleira anuncia a terceira redução consecutiva depois que foi divulgada a última pesquisa eleitoral que aponta o crescimento de Lula!! E vem mais por ai!! — Marcos P Martins - ”🚩🚩 pisciano e roqueiro!! (@MPOMartins) August 15, 2022

