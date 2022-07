"A democracia está sob ataque!", afirma Dilma após assassinato de Marcelo Arruda

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) compartilhou na manhã desta segunda-feira (11) uma arte de Cris Vector em homenagem ao guarda municipal de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda, petista assassinado durante sua festa de aniversário no domingo (10).

"A democracia está sob ataque!", escreveu Dilma.

A arte remonta à utilizada na ocasião do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia. À época, a imagem rodou o mundo como forma de solidariedade e protesto contra a violência que atinge defensores do meio ambiente e dos povos indígenas.

Ainda no domingo, Dilma já havia se manifestado acerca do caso de terrorismo que vitimou Arruda: "o assassinato do companheiro Marcelo Arruda é resultado do incitamento à intolerância e à violência por um governo que está armando seguidores e criando um ambiente de terrorismo político para intimidar o povo. Minha solidariedade à sua família, sobretudo a Pamela e seus filhos".

