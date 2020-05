A deputados, Weintraub sinaliza que ordem de Teich pode mudar Enem

De acordo com o chefe do MEC, a pasta vai acatar uma eventual determinação do Ministério da Saúde, comandado por Nelson Teich, contra a aplicação das provas em novembro edit

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou a parlamentares que a data do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pode ser alterada caso o Ministério da Saúde determine não haver condições sanitárias para a realização das provas.

De acordo com o chefe do MEC, a pasta vai acatar uma eventual determinação do Ministério da Saúde contra a aplicação das provas em novembro. As informações são do portal Uol.

Deputadas que participaram da conversa afirmaram que Weintraub não demonstrou abertura a questionamentos sobre a desigualdade nas condições de acesso à educação durante a pandemia.

Segundo a deputada Dorinha Rezende (DEM-GO), "ele não se furta a adiar [o exame], mas diz que tem que esperar mais para ver se precisa adiar, se tem uma determinação [para isso]". "Só que, na verdade, essa determinação já existe, as escolas estão fechadas", disse.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.