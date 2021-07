‘A desinformação é praticada pela elite contra a base da sociedade’, diz Jean Wyllys

247 - O ex-deputado federal e professor Jean Wyllys, em entrevista ao programa Pauta Brasil, da Fundação Perseu Abramo, retransmitido pela TV 247, falou sobre o fenômeno da desinformação, tanto do ponto de vista de estudioso do tema quanto de vítima de tal prática.

Wyllys relatou que há outros pesquisadores estudando o fenômeno da desinformação, que não é novo, mas hoje é intensificado pela tecnologia. De acordo com o professor, atualmente “a desinformação é perpetrada pelo topo da pirâmide contra a base” da sociedade.

A desinformação, segundo o ex-parlamentar, já foi usada em casos diversos de manipulação: capitalismo de vigilância, xenofobia, uso da desinformação pelo capitalismo neoliberal contra os imigrantes, no caso da Euro pa e Estados Unidos. Ele também citou como exemplo do uso da desinformação a “saída do armário” do governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). “A lgbtfobia é uma unanimidade, seja na direita ou na esquerda e não foram poucas as mentiras contra mim, me acusando de sionista por uma visita que fiz a Israel”.

“A esquerda precisa ser rigorosa com a informação e cada vez mais crítica daquilo que consumimos”, alertou.

O Pauta Brasil, programa da Fundação Perseu Abramo, recebe especialistas, lideranças políticas e gestores públicos para discutir os grandes temas da conjuntura política brasileira. Os debates são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 17h, e transmitidos ao vivo pela TV 247.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.