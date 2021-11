"A Eduardo Bolsonaro, resta levar cigarro para o amigo e cúmplice Steve Bannon na cadeia", diz Joaquim de Carvalho

Em algumas oportunidades, Bannon se encontrou com o deputado federal e filho de Jair, Eduardo Bolsonaro edit

247 - A prisão do ideólogo da extrema-direita mundial, Steve Bannon, é um "ato civilizatório", afirmou o jornalista Joaquim de Carvalho, do Brasil247 e da TV247. "Por representar pancada na máquina de fake news da extrema direita mundial, que tem no Brasil tentáculo poderoso".

O ex-estrategista de Donald Trump se rendeu às autoridades americanas nesta segunda-feira (15). Ele foi formalmente denunciado pela Justiça dos Estados Unidos por desacato ao Congresso. A detenção vem após Bannon se recusar a cooperar com as investigações sobre a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro.

Em algumas oportunidades, Bannon se encontrou com o deputado federal e filho de Jair, Eduardo Bolsonaro. A Eduardo, "resta levar cigarro para o amigo e cúmplice na cadeia", disse Joaquim de Carvalho.

