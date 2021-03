“A elite do atraso midiático continua jogando sujo contra Lula”, diz Marcia Tiburi

“A elite do atraso midiático continua jogando sujo contra Lula. Ela vai afundar junto com o Brasil inteiro se Bolsonaro continuar no poder e não tiver candidato que dialogue com o povo. Ninguém da direita e nem do centro é capaz de superar o “minto”. Só Lula dá conta do Brasil atual", postou a filósofa e ativista Marcia Tiburi edit

A filósofa e ativista Marcia Tiburi criticou a tentativa da Folha de S. Paulo de fazer uma pesquisa com o objetivo de pavimentar um novo golpe judicial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A elite do atraso midiático continua jogando sujo contra Lula”, escreveu ela no Twitter.

“A elite do atraso midiático continua jogando sujo contra Lula. Ela vai afundar junto com o Brasil inteiro se Bolsonaro continuar no poder e não tiver candidato que dialogue com o povo. Ninguém da direita e nem do centro é capaz de superar o “minto”. Só Lula dá conta do Brasil atual”, postou a filósofa na rede social.

Confira a postagem de Marcia Tiburi sobre o assunto.

A elite do atraso midiático continua jogando sujo contra Lula.Ela vai afundar junto com o Brasil inteiro se Bolsonaro continuar no poder e não tiver candidato que dialogue com o povo.Ninguém da direita e nem do centro é capaz de superar o “minto”.Só Lula dá conta do Brasil atual. — marcia tiburi (@marciatiburi) March 22, 2021

