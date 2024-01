À espera de homenagem na Câmara, padre Júlio Lancelotti segue como alvo de CPI

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O padre Júlio Lancelotti, possível alvo em uma CPI da Câmara Municipal de São Paulo, aguarda ser homenageado pela Casa Legislativa. A solenidade foi aprovada há quase um ano, em um decreto onde prevê uma homenagem em forma de "salva de prata" para a Pastoral Povo da Rua, liderada pelo religioso.



No entanto, como foi informado pelo Metrópoles , para que o padre Júlio receba a honraria, é necessário que o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Milton Leite (União), agende a realização da sessão solene, algo que não ocorreu ao longo do ano passado.



Embora a proposta tenha sido aprovada de forma simbólica no plenário da Câmara de Vereadores, ela não obteve unanimidade. Oito vereadores, representando siglas como PSDB, PP, MDB, União Brasil e Republicanos, expressaram voto contrário à decisão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: