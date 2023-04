A farsa bolsonarista em curso para acusar Lula de envolvimento em atos golpistas

Apoie o 247

ICL

247 - “A demissão de Gonçalves Dias do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo deve ser utilizada pela extrema-direita bolsonarista para acusar o governo Lula de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro”, avalia o colunista do jornal "O Globo" Bernardo Mello Franco.

"A oposição quer CPI justamente para desviar o foco da investigação de verdade, que não vai ser feita pelo Congresso", diz Franco

"Claro que por trás disso não tem busca da verdade, altos ideais, valores morais elevados, nada disso. É jogo político. O governo queria evitar uma CPI porque CPI sempre é problema para quem está no poder. E a oposição quer a CPI justamente para desviar o foco da investigação de verdade, que não vai ser feita pelo Congresso, e já está sendo feita pela Polícia Federal, sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal."

