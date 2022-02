"À frente do seu tempo": Cabo Daciolo resgata vídeo de 2018 em que "prevê" guerra russa

Em recorte de 2018 postado no Twitter, o pastor evangélico alertou para "uma guerra próxima a estourar" edit

247 - O ex-presidenciável e pastor evangélico Cabo Daciolo, atualmente filiado ao Partido da Mulher Brasileira, resgatou um vídeo de um debate presidencial de 2018, promovido pela Record TV, em que alertou para o perigo de uma guerra nos anos seguintes.

No breve recorte postado no Twitter, o então candidato apontou para um "perigo iminente acontecendo". "Tem uma guerra próxima a estourar. Ninguém está falando disso", disse.

"Pode chamar o Daciolo de louco, mas deem uma olhada no evento Vostok de 2018. A Rússia e a China aí fazendo a articulação de guerra contra os Estados Unidos, toda uma guerra comercial. Por que? O PIB global chegou a um teto em que não tem para onde crescer mais. Querem matar uma massa. Vão tentar matar uma massa", disse.

O evento citado por Daciolo foi um exercício do Exército russo entre os dias 11 e 15 de setembro daquele ano, no leste do país, que mobilizou 300 mil soldados. A China e a Mongólia também participaram da mobilização.

Internautas ironizaram o tuíte, dizendo que o bombeiro estava "à frente de seu tempo", tendo previsto o atual conflito na Ucrânia.

GUERRAS E RUMORES DE GUERRAS

Fiquem atentos!Vigiem! pic.twitter.com/1eyZ2lKrbZ — Cabo Daciolo (@CaboDaciolo) February 24, 2022

Sempre à frente do seu tempo 🔥👏🏿 — Fernando Chula84 (@OliveiraChula84) February 24, 2022

Pior que muita coisa que o Daciolo falou realmente aconteceu, de um jeito ou de outro... que medo. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 24, 2022

