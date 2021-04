“A função de derrubar o Bolsonaro é do povo brasileiro”, diz Valter Pomar

247 - Para o historiador Valter Pomar, o discurso de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve interferir na política brasileira para conter Jair Bolsonaro e a pandemia da Covid-19 ignora o perigo de o imperialismo se tornar ainda mais presente na conjuntura atual.

Questionado por um internauta sobre a doutrina ‘Right to Protect’, que atribui aos Estados Unidos o dever de “proteger” o mundo contra ameaças internas, Pomar argumentou que não cabe a estrangeiros a função de derrubar o governo Bolsonaro.

“Eu sou completamente contra terceirizar funções. A função de derrubar o Bolsonaro é do povo brasileiro, e não dos militares e muito menos dos Estados Unidos. Seria um favor para o governo Bolsonaro do ponto de vista simbólico que alguém começasse a defender que os Estados Unidos têm que vir. Primeiro, isso seria de um cinismo fenomenal, que depois do golpe que eles iniciaram, eles que colocaram o bode na sala, e agora querem tirar e sair como heróis. Segundo, os Estados Unidos são beneficiários da política econômico-social, da destruição do Estado brasileiro, da desindustrialização do país, da política financeira adotada aqui”, disse, em entrevista à TV 247.

Para Pomar, a administração Joe Biden não possui intenções democráticas para o Brasil: “O problema que eles têm em relação à pandemia é contível com medidas que não exigem uma intervenção. E nós em nenhum momento podemos apoiar nenhum tipo de política de intervenção externa no nosso país. Seria uma coisa bizarra. O problema de derrotar o Bolsonaro é nosso. Não podemos atribuir ao governo do Biden, que é um governo estadunidense, um governo imperialista, não podemos atribuir a esse governo qualquer intenção democrática. Agora, nos interessa que o governo Biden tenha conflitos com o governo Bolsonaro, pois isso enfraquece o último”.

