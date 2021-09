"A harmonia e o diálogo entre os poderes sustentam nosso país", diz Ciro Nogueira após nota de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), comentou nesta quinta-feira (9) pelo Twitter a nota de Jair Bolsonaro na qual ele recua dos ataques feitos ao Supremo Tribunal Federal (STF) e a ministro Alexandre de Moraes.

Na carta, que foi redigida na realidade pelo ex-presidente Miguel Temer, Bolsonaro destaca a importância da harmonia entre os Poderes, o que foi lembrado também pelo ministro:

"A harmonia e o diálogo entre os poderes compõem as bases nas quais se sustenta nosso país. O gesto do presidente Jair Bolsonaro demonstra que estamos unidos no trabalho pelo que mais importa, a recuperação do nosso país e o cuidado com os brasileiros", escreveu.

